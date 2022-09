Nas salas de cinema de todo o mundo este é o ano do rato

Ainda o ano não chegou ao fim e a Disney já quebrou o recorde das receitas de bilheteira à volta do mundo. Tornou-se no único estúdio de produção a ultrapassar os 10.000 milhões de dólares (mais de 9 mil milhões de euros) de ingressos vendidos num único ano. A Disney já figurava aliás no lugar cimeiro da galeria dos mais bem-sucedidos na “box office”: em 2016 tinha gerado receitas globais nunca antes alcançadas – 7.610 milhões de dólares.

A linha da meta dos 10 mil milhões foi cruzada a alta velocidade, impulsionada nestas últimas três semanas pelo êxito de bilheteira de Natal “Frozen 2”. Pelo total de bilhetes vendidos, em atualização diária, faltarão poucos dias para o filme das princesas do reino de Arendelle superar a fasquia dos 1.000 milhões de dólares (mais de 900 milhões de euros).

