O que se passou no país e no mundo

Carlos Santos Silva, 58 anos, empresário, engenheiro e amigo de José Sócrates, tornou-se conhecido pelas piores razões em novembro de 2014. Foi um dos três primeiros suspeitos a ser detido no âmbito da Operação Marquês e arrisca-se agora a enfrentar um julgamento por 33 crimes, incluindo corrupção ativa e passiva, branqueamento e evasão fiscal. O primeiro passo para evitar o julgamento é dado hoje, quando começar a responder às perguntas do homem que tem mãos o se futuro próximo: Ivo Rosa, o juiz de instrução que vai decidir se alguém se vai sentar no banco dos réus por causa dos alegados crimes cometidos durante e depois do Governo de José Sócrates. Estas são as sete perguntas que não deverão deixar de ser feitas:

Logo no primeiro interrogatório a Carlos Alexandre, que haveria de resultar na medida de coação mais pesada prevista no Código de Processo Penal - a prisão preventiva - Carlos Santos silva admitiu que emprestou a José Sócrates 510 mil euros ou "talvez um pouco mais". não sabia bem porque não registou nada, ou melhor, escreveu algumas contas nuns papéis que destruiu ou guardou. Quando foi ouvido altura em que foi detido, Sócrates não soube precisar quanto dinheiro o amigo lhe emprestou, mas agora fez as contas e garantiu a Ivo Rosa que recebeu 567 mil euros, dos quais já pagou 250 mil. As contas do MP são ligeiramente diferentes: Santos Silva trouxe para Portugal 24 milhões de euros que tinha na suíça que foi entregando a Sócrates através de compras de casas fictícias, empregos forjados, envelopes com dinheiro, um monte no Alentejo, etc. Contas finais: 32 milhões de euros recebidos desde que entrou para o Governo

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).