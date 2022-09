Fernanda Rollo: “Estamos a perder 80% da informação digital que existe. É preciso garantir os arquivos do futuro”

Entre esta quarta e esta sexta-feira vai falar-se de memória no Teatro Aberto, em Lisboa. O primeiro encontro Memória para Todos: História, Património e Comunidade(s), organizado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e pela Câmara Municipal de Lisboa, pretende “motivar uma reflexão conjunta e transdisciplinar em torno do binómio memória e comunidade”, olhando para as instituições culturais e para os cidadãos como “agentes de patrimonialização, preservação e construção da memória”, explica a coordenadora do projeto, Maria Fernanda Rollo.

O que vos levou a organizar esta conferência?

Achámos que era um momento interessante para partilhar o trabalho que temos feito e ver outras experiências. Temos um programa de luxo com a presença do Paul Thompson [sociólogo inglês, pioneiro na valorização da história oral e da memória num contexto global] e representantes de vários projetos nacionais e internacionais. É também uma oportunidade para sensibilizar alguns poderes públicos para a importância de se preservar a memória do passado e garantir a sua preservação em formato digital, porque estes são os arquivos do futuro.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).