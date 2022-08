Glock roubadas na PSP iam ser traficadas para a Guiné-Bissau

As Glock roubadas entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017 do armeiro da sede da PSP tinham como destino a Guiné-Bissau. Um dos alegados cúmplices do grupo, dono de uma empresa avícola de Ansião, chegou a negociar a venda de sete destas armas, por mil euros cada, mas o comprador recusou a proposta e avisou a polícia para o que estava a acontecer. Mesmo assim, entre 2017 e 2018, o traficante de armas agora acusado pelo MP conseguiu escoar centenas de munições por via marítima, escondidas no interior de contentores com produtos avícolas.

O Ministério Público acusou doze pessoas, entre elas um agente da PSP responsável pelo armeiro, por crimes de tráfico de armas, branqueamento de capitais e outros crimes.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).