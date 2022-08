Portugal entre os países onde melhor se fala inglês

O nível de conhecimento que os portugueses demonstram ter da língua inglesa tem melhorado e o país passou a integrar, pela primeira vez, o grupo dos que apresentam um nível de proficiência “muito elevada”. Os dados são da Education First, empresa sueca que se dedica ao ensino de idiomas no estrangeiro, presente em 50 países e que desde 2011 publica todos os anos publica o maior ranking mundial nesta área.

De acordo com os resultados agora divulgados, Portugal apresentou em 2018 o 12º valor mais alto no índice de proficiência de inglês e foi . Este indicador é calculado a partir dos resultados nos testes online que a Education First (EF) disponibiliza e que são semelhantes a outros instrumentos de avaliação reconhecidos internacionalmente por empresas e universidades, como o International English Language Test System (IELTS) ou o Test of English as a Foreign Languafe (TOEFL).

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).