Quanto vale a Web Summit em Portugal?

Foi na última edição da Web Summit em Dublin, na Irlanda, que a empresa portuguesa Uniplaces participou pela primeira vez na conferência de empreendedorismo e tecnologia criada em 2009 por Paddy Cosgrave.

A viagem a Dublin serviu para anunciar a ronda de investimento de 22 milhões de euros, liderada pelo fundo de capital de risco europeu Atomico, na startup. “Fizemos um evento em parceria com a Google de Dublin e alguns parceiros locais”, recorda ao Expresso Miguel Santo Amaro, cofundador da Uniplaces, que aproveitou o encontro para se reunir com potenciais investidores, com parceiros e com membros do Governo português. “Nem sonhávamos que no ano seguinte estaríamos a receber a Web Summit em nossa ‘casa’.”

