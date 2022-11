Halloween: a noite mais assustadora do ano também se serve à mesa

Diz a tradição que no Dia de Todos-os-Santos as crianças saem à rua, com uma saco de pano na mão, a pedir o pão por Deus, num ritual que remonta ao século XV, de origem pagã, que se generalizou e consolidou em Portugal um ano após o terramoto de 1755, onde morreram milhares de pessoas. De porta em porta perguntavam “Ó tia, dá pão por Deus? Se o não tem dê-lho Deus!” ou “Ó tia, dá bolinho?”, e em algumas localidades do interior, esta romaria ainda se faz.

Quis a globalização que a celebração pagã fosse desaparecendo, dando lugar ao Halloween, uma festa semelhante mas tradicional nos países anglo-saxónicos. Na prática, o “trick or treat”, ou “doçuras ou travessuras”, traduzido livremente, é uma variante do pão por Deus, mas a festa acontece na noite de 31 de outubro e leva também o nome de Noite das Bruxas. O Halloween é um dos feriados mais antigos do mundo, remonta ao século VII, tendo o termo aparecido apenas no século XVII como abreviatura da palavra escocesa “All Hallows Eve”, que quer dizer “Noite de Todos-os-Santos”. Nesta noite que também é considerada uma noite de Carnaval de outono, é comum ver máscaras mais ou menos assustadoras, bebidas fantasmagóricas e até gelados que parecem do outro mundo. Aproveite a boleia do Boa Cama Boa Mesa e descubra onde o Halloween é festejado a rigor.

