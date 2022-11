“Há Trump e Orbán mas também há a líder parlamentar da extrema-direita alemã: jovem, lésbica, casada com uma imigrante do Sri Lanka”

Matthew Goodwin (MG) começa a entrevista com o Expresso ainda preso ao telemóvel, a tentar saber notícias do que se passa dentro do seu parlamento, o britânico. “Sim, desculpe, estou só ver aqui estas notícias, mas hoje os conservadores perdem”, profetizava o professor de Política na Universidade de Kent, no dia em que Boris Johnson viria a falhar a maioria de dois terços para convocar eleições. Pouco depois saiu da entrevista a meio, para apanhar um avião para mais uma conferência sobre fenómenos populistas, onde tentaria explicar mais uma vez como é que um dos mais robustos sistemas bipartidários do mundo se deixou estilhaçar pelo Brexit.

Roger Eatwell (RE), historiador político na Universidade de Bath, está algo mais relaxado. Conheceu Johnson em Oxford, não é um “enorme fã” mas não comete inconfidências. Considera que nas eleições de dezembro o líder conservador não vai cometer o erro de focar a campanha só no Brexit, arriscando-se a alienar os preciosos “conservadores liberais”. Conta só mais uma história, não sobre Johnson, mas para ajudar o leitor a entrar no tema que se segue. Uma amiga sua que trabalhou para Nigel Farage confidenciou-lhe que o líder do eurocético Partido do Brexit detesta cerveja, apesar de estar sempre a ser fotografado de copo na mão. “Ele gosta mesmo é de vinho, mas a sua personagem política assenta no facto de ser capaz de falar com o britânico comum que vai ao pub.”

