Geringonça parte II: a negociação faz-se em direto

A nova legislatura abriu sem acordo parlamentar oficial, mas a verdade é que foram os repetidos votos de continuação da geringonça a marcar o primeiro debate da Assembleia da República. António Costa foi o primeiro a dizer que o seu Governo minoritário “é, obviamente, de continuidade” e até que “gostaria muito de não andar sozinho”. Catarina Martins e Jerónimo de Sousa aproveitaram a deixa e abriram caminho a futuros entendimentos, pondo todas as cartas da mesa e exigindo um compromisso ao primeiro ministro ali mesmo à frente.

“Cabe a quem ganha as eleições o dever de promover o diálogo e o compromisso”, disse António Costa no arranque do debate. Os parceiros de esquerda escutaram e, no final do dia, deixaram claros os termos necessários para o regresso ao passado: saúde, educação, transportes, energia, salários e apoios sociais ficaram em cima da mesa. Ou melhor, como desta vez não há papel para assinar, ficaram registados pelas televisões, rádios e jornais presentes em São Bento.

