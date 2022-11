Escrever para ser lido daqui a um século. Uma “bela ideia” ou uma “funcionalidade do acaso”?

Em 2014, a artista escocesa Katie Paterson mandou plantar mil abetos na floresta de Nordmarka, em Oslo. Essas árvores serão transformadas em papel, onde serão impressos cem livros originais de escritores como a canadiana Margaret Atwood (autora de “A História de uma Serva”, publicado em Portugal, em 2013, pela Bertrand Editora) ou o inglês David Mitchell (“Cloud Atlas”, Editorial Presença, 2012). No entanto, essas árvores só serão cortadas um século depois de terem sido plantadas. Até lá, todos os anos, em outubro, é revelada a identidade de um novo escritor que contribui para o projeto e que deve entregar o seu original na primavera seguinte.

No entanto, os livros só poderão ser lidos em 2114. Atwood e Mitchell, os dois primeiros convidados a integrarem esta Biblioteca do Futuro, já entregaram os seus originais. O mesmo aconteceu com o islandês Sjón, a turca Elif Şafak e a sul-coreana Han Kang. O norueguês Karl Ove Knausgård (autor da coletânea autobiográfica “A Minha Luta”, Relógio d’Água) foi convidado este ano e já começou a escrever o seu inédito para o futuro. Os manuscritos ficarão guardados numa sala especialmente projetada, e atualmente em construção, na biblioteca pública da capital norueguesa.

