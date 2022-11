Subida das pensões e combate à informalidade afastam idosos do mercado de trabalho

É um paradoxo. A idade da reforma está a aumentar em Portugal, mas os idosos no mercado de trabalho são cada vez menos. O país ainda está entre os Estados-membros da União Europeia (UE) onde maior parcela de pessoas com 65 e mais anos de idade ainda trabalham, mas, ao mesmo tempo, é um dos que assistiram a uma maior redução neste indicador desde o início do século.

Os dados do Eurostat mostram que, em 2018, Portugal tinha uma taxa de emprego da população com 65 e mais anos de idade de 11,3%, o terceiro valor mais elevado da UE, atrás da Estónia (13,4%) e da Irlanda (11,5%). O país tem, aliás, níveis historicamente altos neste indicador, o que está associado a fatores como o peso que o sector agrícola manteve até recentemente no emprego e o desenvolvimento tardio do sistema de proteção social.

