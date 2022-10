“Esta Carne Que Eu Amo 2019”

A mesa está posta, as toalhas estendidas e os talheres alinhados com os pratos. Numa qualquer sala de restaurante lisboeta, seja ao almoço ou ao jantar, o bife, o bitoque ou o hambúrguer são das opções mais escolhidas. Portugal sempre teve uma relação afetiva com a carne de vaca e Lisboa pode ser uma das cidades onde esse “amor” pelos bifes tem maior amplitude.

Por causa da Lisbon Food Week, que decorre até 4 de outubro, a carne volta a estar no centro das atenções, a começar pelo jantar inaugural desta semana, onde Luís Gaspar, chefe do restaurante Sala de Corte, leva à mesa mais uma edição do “Esta Carne Que Eu Amo”, com um jantar onde, ao vivo, se assistirá ao desmanche de um vão de Rubia Gallega, com a presença e a mestria do especialista Imanol Jaka, conhecido como o “enfant terrible” da carne. As facas são afiadas às 18h30, e durante uma hora, 20 pessoas vão assistir todo o processo de desmanche. Depois, há 75 pessoas que vão aproveitar o resultado, num jantar exclusivo (€120 com wine pairing) e disponível apenas por marcação. Mas há mais locais na cidade onde o “amor” à carne é declarado em cada ementa que passa. Conheça alguns dos mais emblemáticos, neste roteiro do Boa Cama Boa Mesa.

