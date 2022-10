Um ponto de viragem numa corrida contra o tempo

“A natureza está zangada e, em redor do mundo, está a dar o troco com toda a sua fúria”. Foi com estas palavras que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres abriu a Cimeira do Clima, em Nova Iorque, esta segunda-feira. Lembrando os eventos extremos que devastaram Moçambique ou as Bahamas, o responsável máximo da ONU lembrou que “se não mudarmos de forma urgente a nossa forma de vida, estamos a comprometer a própria vida”.

António Guterres pediu planos concretos e não apenas discursos bonitos, antes desta cimeira e voltou a marcar esta sua exigência. “Esta é uma cimeira de ação”, afirmou, ao mesmo tempo que lançou esperança, dizendo: “A emergência climática é uma corrida que estamos a perder, mas é uma corrida que podemos vencer”.

