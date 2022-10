Os eticistas são os profissionais do futuro. E o Pentágono está a contratar um

No final do ano passado a consultora KPMG listou-os como “contratações obrigatórias” em 2019 para qualquer empresa/ organismo que queira ser bem sucedido. Os “eticistas” são a profissão do momento. No último ano, e à medida que um número crescente de organizações adota enquadramentos éticos para a utilização da inteligência artificial, a procura de profissionais que ajudem a pensar e balizar o impacto da tecnologia nos negócios e na sociedade aumentou cerca de 65%, segundo dados da plataforma global de recrutamento Indeed. O Pentágono é o exemplo mais recente.

São poucos os perfis qualificados, é difícil contratá-los e isso nota-se nos salários. A Indeed coloca os “eticistas” no grupo das profissões ligadas à inteligência artificial com salário mais atrativo, podendo alcançar os 160 mil dólares anuais (cerca de €145 mil) nas empresas americanas. Um salário que deverá ficar aquém daquele que o Pentágono está disposto a pagar para recrutar um “eticista” militar que o ajude a navegar nas águas moralmente sombrias da inteligência artificial aplicada ao contexto da segurança, o campo de batalha do século XXI.

