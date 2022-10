O que nunca viu antes numa campanha eleitoral

“Temos de ir aos sítios onde as pessoas estão e, agora, é nas redes sociais”, diz Paulo Muacho. A frase do coordenador da campanha eleitoral do Livre é um bom ponto de partida para explicar o fenómeno. Nestas legislativas, há cada vez mais novidades a circular no espaço virtual. Como o Fado Bicha de apoio à cabeça de lista do Livre por Lisboa, que se tornou viral no Facebook.

Ou o gráfico animado da CDU contra o “bla bla bla” de Costa e Rio, propondo em alternativa uma contra-entrevista on-line a Jerónimo de Sousa.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).