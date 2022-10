Na Madeira o mais difícil começa agora

Miguel Albuquerque ganhou, mas tem de abrir mão de alguns cargos para continuar no poder com um governo de coligação com o CDS. A questão em cima da mesa é saber quais, e quem terá de sacrificar para manter o partido no governo regional. Os primeiros contactos entre os dois partidos aconteceram logo a seguir às eleições europeias, quando ficou claro que a maioria só seria possível com a ajuda do CDS. O líder centrista local, Rui Barreto, reuniu-se nessa altura com Albuquerque na Quinta Vigia, residência oficial da presidência do Governo Regional, e ficou claro que, entre os dois, havia alguns obstáculos.

O primeiro deles é que lugares poderiam ficar nas mãos dos centristas. Em cima da mesa estão vários, como a Agricultura, a Saúde, o Turismo, a Economia ou a mais lógica: a vice-presidência do governo. Pode ser óbvia, mas o líder dos sociais-democratas não está em condições de abrir mão da vice-presidência, nem do seu número dois. Pedro Calado, o vice-presidente, é o membro mais popular do Executivo, o sucessor natural na presidência do partido — e ninguém consegue imaginar um governo sem ele. Ou melhor, consegue, se pensar nos dois primeiros anos de mandato de Miguel Albuquerque.

