Afinal, quem é e o que defende o Centeno de Rio?

Foi um dos momentos do debate entre Rui Rio e António Costa. Para reforçar a credibilidade das suas propostas, o líder social-democrata fez questão de garantir taxativamente: “Eu também tenho o meu Mário Centeno”. A afirmação de Rio (um elogio ao atual ministro das Finanças?) deu lugar a uma estranha troca de argumentos ao estilo de ‘o meu Centeno é melhor do que o teu’. “Eu não troco o meu pelo seu! Pode gostar muito do seu Centeno, mas os portugueses preferem o meu Centeno, que é de contas certas”, chegou a dizer Costa.

Ignorando a bizarria do momento, afinal quem é o Mário Centeno de Rui Rio? É Joaquim Miranda Sarmento, porta-voz do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD para as finanças públicas e o grande rosto do cenário macroeconómico que serve agora de base ao programa eleitoral social-democrata.

