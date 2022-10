66 quilos ou 66 gramas? Afinal quanta cocaína foi apanhada ao líder do assalto a Tancos?

Quando foi preso pela unidade de contra terrorismo da PJ, João Paulino já estava em maus lençóis. Os investigadores tinham recolhido indícios suficientes para o acusar de ter sido o cérebro e o executor do assalto aos paióis de Tancos e naquela madrugada de 25 de setembro de 2018, munidos de mandados de busca assinados por um juiz, passaram a pente fino a propriedade da avó de Paulino, perto de Tomar, e encontraram, para além de vestígios do armamento que ali esteve guardado, droga enterrada no quintal. Haxixe e cocaína. 16 quilos de haxixe e uma quantidade algo confusa de cocaína.

Numa das primeiras promoções que fez para justificar a necessidade de prender preventivamente João Paulino, o Ministério Público disse que a droga apreendida – os tais 16 quilos de haxixe e 66 gramas de cocaína − eram “para vender”, o que só por si justificava a medida de coação mais gravosa prevista pelo código penal português.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).