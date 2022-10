“Erradas”, “inviáveis”, “escondidas”, “falsas”. Bloco põe contas do PS sob fogo

Na primeira entrevista após o debate televisivo com António Costa, à Antena 1, Catarina Martins disparou esta quarta-feira sobre as contas do programa eleitoral socialista. A líder bloquista lembrou que Mário Centeno já tinha prometido (como o Bloco) duplicar o investimento público, mas diz que “as contas do PS não permitem manter sequer o investimento previsto”.

Depois, atirou sobre o compromisso do PS relativo aos aumentos salariais no Estado: “O ministro Centeno fala de uma atualização ao nível da inflação, o PS diz que é preciso contratar mais funcionários. Mas no Programa de Estabilidade tem só disponíveis 95 milhões de euros – quando são precisos 365 milhões só para atualizar à inflação”.