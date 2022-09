Crueldades, perturbações, segredos

Com o festival em modo cruzeiro, passadas as grande sensações fílmicas e mediáticas dos dias inaugurais, começam os primeiros balanços. O presidente da Biennale apresentou números provisórios que demonstram uma espetacular afluência de público (105 mil nos primeiros seis dias, um aumento de 11% face a 2018) e de acreditações para jovens (que passaram, em três anos, de 400 para 1600). As salas continuam cheias para todo o tipo de filmes, o que é sempre estimulante, sobretudo quando tanto se anuncia a morte do cinema...

Foram bem diversos entre si os filmes que esta terça-feira estiveram na competição oficial.