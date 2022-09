O mealheiro dos muito muito ricos

O leitor estará lembrado de todos aqueles artigos saídos em jornais quando a torneira dos ‘Panama Papers’ inundou o mundo de informação financeira envolvendo as maquinações centradas numa firma de advogados, a Mossack Fonseca, e nas operações offshore por ela geridas. É um tema que parece ideal para fazer um filme, mas como transformar uma coisa árida, cheia de números, de siglas e de conexões em espetáculo cinematográfico? Steven Soderbergh descobriu a fórmula, apoiado num sagaz argumento do seu várias vezes parceiro Scott Z. Burns (que já escrevera para ele “Efeitos Secundários”, “Contágio” e “O Delator”).

No centro da história, Ellen Martin/Meryl Streep, uma mulher que perde o marido num acidente de barco e que quando quer cobrar o seguro descobre que a seguradora da firma de transportes tinha sido comprada por uma outra firma que por sua vez pertencia a um fundo que era detido por um trust que pouco tempo antes tinha sido incorporado numa... estão a ver a teia?