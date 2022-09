Saiba quais são as 10 economias que crescem há mais tempo no mundo

As economias normalmente vivem em ciclos e é natural que, depois de alguns anos de crescimento, tenham recessões. Não crises como a que o mundo viveu em 2007/2008 que depois deu origem à Grande Recessão que provocou a primeira queda do PIB global em muitos anos. Mas contrações de pequena duração que, depois, abrem caminho a novas fases de expansão. Só que há algumas economias que parecem desafiar a ‘lei da gravidade’ e crescem durante décadas. Os casos mais flagrantes acontecem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que, no processo de recuperação, conseguem longos períodos de aumento do PIB. Neste momento há sete economias – Bangladesh, Butão, China, Egito, Índia, Paquistão e Tanzânia – que levam 39 anos consecutivos de crescimento. E ainda não acabou.

Segundo o levantamento do Expresso, a partir da base de dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) que começa em 1980, estas sete economias estiveram sempre em expansão desde essa altura até 2018 e, se as atuais previsões que vão até 2024 se confirmarem, podem chegar aos 45 anos seguidos de crescimento. Um número de fazer inveja às economias avançadas onde o máximo são 29 anos – o Chipre entre 1980 e 2008 – e onde, neste momento, há duas economias (Austrália e Polónia) a crescer há 27 anos. Portugal, por exemplo, está a crescer há 5 anos, desde que saiu da crise dos anos da troika em 2014.