Regresso às aulas

Franti foi o que mais me marcou. A maldade que nunca foi tropelia nem estado de alma derivativo da infelicidade sempre me causou incómodo e desconforto. Além do mais, Franti era a exceção mais perversa num universo que espalhava os princípios do bem, sem prejuízo de ostentar de igual modo as vertentes pecaminosas características dessa inerência a que chamamos condição humana. Franti era, pois, o lado negro das matizes cinza de alguma soberba, de alguma vaidade, de alguma incongruência que se quer própria de infâncias diferentes, comuns apenas no espaço e no tempo em que eram vividas. De coração vos falo de “Coração”, o clássico intemporal de Edmondo de Amicis.

Publicado pela primeira vez em 1886, o romance deste ilustre contista, poeta e jornalista retratava os primeiros passos de uma Itália assolada ainda pelos ecos da unificação, longo e complexo processo iniciado em 1815 e só concluído mais de meio século depois. A particularidade desta obra releva do facto de nos ser apresentada através do olhar de uma criança e do seu microcosmos escolar, palco privilegiado para a narrativa marcadamente social e de (natural) inspiração nacionalista. Não obstante, a visão de Amicis é quase moralista, muito centrada nas ações de causa-efeito, que é como quem diz de crime e castigo. Todas as histórias descritas neste romance têm uma mensagem clara que remete para a quase fatalidade do Bem triunfar sobre o Mal. De recompensa em recompensa, de observação em observação, esta espécie de inocência marcou as letras italianas e conheceu inúmeras traduções à escala mundial, em que a China não foi exceção.