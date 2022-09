Brilho do ouro já vale 19% este ano

O que pode um investidor avesso ao risco fazer num mundo em que a economia global está a abrandar, a incerteza reina, uma guerra comercial parece cada vez mais iminente e ativos de refúgio como a dívida pública de países como a Suíça ou a Alemanha pagam taxas negativas em prazos até aos 30 anos? A resposta, para muitos, tem sido o ouro. E o resultado está à vista: o metal precioso está a valorizar-se cerca de 20% este ano. Uma tendência de alta que deve prosseguir nos próximos meses, apontam os analistas ouvidos pelo Expresso.

Não é novidade que quando a economia abranda, crescem receios de recessão e a incerteza domina os mercados, os investidores procuram o ouro. Por isso mesmo tem o nome de ativo de refúgio. Ora, “vários indicadores sinalizam um abrandamento da economia global desde o início do ano, mais marcado nas economias mais abertas ao comércio internacional, como a Alemanha”, destaca Mário Carvalho Fernandes, diretor de investimentos do Banco Carregosa. Um abrandamento que “fez retomar a ideia de que os bancos centrais vão agir para apoiar a economia. Até porque as expetativas de inflação continuam muito contidas”, acrescenta este especialista.