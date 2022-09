Com vista mar, cidade ou floresta: 11 novos hotéis para conhecer nos Açores

Resorts luxuosos diante do mar, hotéis-boutique de charme no centro da cidade, apartamentos, villas e suítes cativantes, edifícios recuperados ou reconstruídos com o basalto vulcânico e a madeira criptoméria das ilhas, cabanas sustentáveis disfarçadas pela floresta, quartos confortáveis e requintados entre plantações de ananases e até uma divertida casa malhada como as vacas felizes. Eis o retrato diversificado (no conceito e na carteira) de um arquipélago com a hotelaria em ebulição. Mais do que nunca, os Açores são sinónimo de destino turístico imperdível…

A unir Ana, Nuno e Rui estão laços de sangue e uma grande paixão pelo Pico, a ilha onde nasceram, ao lado da montanha mais alta de Portugal. Queriam partilhar esse amor com quem anda no encalço de formações lávicas impressionantes e abriram um alojamento local familiar no coração da Madalena, em julho. O My Bed in Pico tem quatro suítes e um estúdio, pensados para serem “a sua cama” no Pico, o que não é difícil atendendo ao ambiente acolhedor. Usufrua das amenities, do café, chá e welcome pack com produtos açorianos. Atenção à “alma portuguesa” nos azulejos, às plantas atrás das janelas na cabeceira da suíte Romantic Natura, e às bicicletas na parede e móvel barroco da suíte Wanderlust. No piso térreo fica o café-restaurante Caffe 5, onde tudo começou. Abre das 8h às 23h para pequenos-almoços, almoços e jantares, com exceção de domingo. Prove as lulas grelhadas (€12,50), o bife à Regional e o bife de atum. Quarto duplo desde €75.