Recessão na Alemanha? Industriais assustados, ansiosos e otimistas

Os alarmes ainda não soaram nos sectores exportadores mais expostos à Alemanha, o terceiro maior cliente de bens portugueses, com uma quota de 12% (€6,65 mil milhões em 2018). Apreensão e ansiedade compõem o estado de espírito dos industriais, mas o sentimento geral rejeita o pânico ou o desespero. Afinal, o arrefecimento é global.

Os empresários notam falta de confiança e encomendas em cima da hora, de curto prazo. E cada sector tem uma visão diferente sobre a ameaça de recessão na Alemanha. No primeiro semestre, as exportações registam uma subida homóloga de 6,4% (ao nível de 2018), à boleia dos fornecimentos crescentes da Autoeuropa à casa-mãe. A indústria de componentes para automóvel está no centro do furacão.