O que se passou no país e no mundo

O homem que esta terça-feira sequestrou um autocarro na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, foi abatido e os 31 reféns que estavam no interior foram libertados sem ferimentos, diz a imprensa brasileira. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no Twitter, revelou que o assaltante foi "neutralizado" por um sniper do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). O sequestrador já tinha libertado seis pessoas.

O assaltante ter-se-á apresentado como elemento da polícia militar quando ordenou a paragem do autocarro, que seguia no sentido Niterói - Rio de Janeiro. O homem teria consigo gasolina, um revolver e uma arma de choques (taser). É desconhecida ainda a motivação do sequestrador.