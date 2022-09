Impedida tentativa de Macau mostrar solidariedade com Hong Kong

Ho lat Sent, o candidato sem concorrência à chefia do Executivo de Macau, acredita que a polícia agiu de forma adequada na noite de segunda-feira na Praça do Senado, no centro de Macau, e que não há repressão no ar, comentou à imprensa esta terça-feira, citado no site da TDM Rádio de Macau.

Sen referia-se à manifestação que não chegou a haver, que tinha sido convocada para esta terça-feira com o intuito de demonstrar solidariedade para com os protestos de Hong Kong e que, mesmo não tendo acontecido, deu oportunidade a que a Polícia Judiciária detivesse 30 pessoas num parque de estacionamento.