Fintech: Europa à frente da Ásia em número e montante de rondas de investimento

As startups de serviços financeiros europeias conseguiram fechar 217 rondas de financiamento junto de empresas de capital de risco nos primeiros seis meses do ano, conclui um estudo da CB Insights que analisa o investimento de empresas de capitais de risco em fintechs. No total, o valor angariado representa 3266 milhões de dólares (2944 milhões de euros).

Apesar de terem fechado apenas mais um acordo do que as congéneres asiáticas, as fintechs da Europa captaram mais capital do que as da Ásia, que se ficaram pelos 2054 milhões de dólares (1852 milhões de euros) – num semestre em que, a nível mundial, o investimento totalizou 8300 milhões de dólares (7480 milhões de euros).