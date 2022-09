Migrantes acolhidos de “braços abertos” mas manietados na hora de desembarcar

Começou por ser uma questão humanitária e ainda o é, mas está a tornar-se cada vez mais uma arma de arremesso político. A organização não-governamental espanhola Open Arms (Braços Abertos) tem um navio com 107 migrantes, há 18 dias, a escassos 800 metros da ilha italiana de Lampedusa. Problema: o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, não autoriza o desembarque e só a custo permitiu no sábado a retirada de 27 menores não-acompanhados e de pessoas a precisar de assistência médica urgente.

O Governo espanhol ofereceu este domingo o porto de Algeciras, em Cádis, na Andaluzia, e, poucas horas depois, o de Maó, na ilha de Minorca, nas Baleares. Ambas as ofertas foram declinadas pela ONG, que argumenta que a situação crítica no interior do navio impede uma viagem tão longa. A Open Arms insiste em desembarcar em Lampedusa e uma fonte da organização sublinhou ao jornal “El País” que, perante as opções de Algeciras, a 950 milhas de distância, e Maó, a 590 milhas, “tem de se impor o porto mais próximo, que está a meia milha”, referindo-se à ilha italiana.