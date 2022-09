Chegou o tempo em que as máquinas despedem os humanos

No último ano, o gigante retalhista Amazon despediu mais de 300 profissionais só no seu armazém de Baltimore (Estados Unidos), exclusivamente com base no critério da falta de produtividade. O número traduz um incremento superior a 20% face a anos anteriores e coincide com a implementação por parte da empresa de um algoritmo para o controlo do desempenho dos seus trabalhadores. O sistema não só mede a produtividade dos funcionários como os notifica de que não estão a cumprir os requisitos da empresa e tem mesmo autonomia para os despedir.

As exigências da Amazon no que à produtividade dos seus trabalhadores diz respeito são sobejamente conhecidas e estão documentadas, não só em múltiplas denúncias públicas realizadas por trabalhadores e ex-trabalhadores mas também no livro do jornalista James Bloodworth, “Hired: Six Months Undercover in Low-Wage Britain”, que durante seis meses experimentou, no âmbito de uma reportagem, as condições de trabalho que classificou de “hostis” no gigante do comércio online.