A vitória justa e contundente de “Vitalina Varela” e o que isso significa para o cinema português

Desde o momento em que foi exibido, “Vitalina Varela” destacou-se de tudo o que até então fora mostrado no festival suíço (decorreu entre os dias 7 e 17) e aquela foi também a hora de Pedro Costa: o cineasta português chegou, enfim, ao ouro e a um prémio de topo de um grande festival de cinema internacional, prémio esse, de resto, que ele já merecia há muito tempo (em 2014, vencera em Locarno o de Melhor Realização por “Cavalo Dinheiro”). E é um Leopardo muito raro e importantíssimo para o cinema português, só por uma vez conquistado antes, quando “O Bobo”, de José Álvaro de Morais, venceu a edição de 1987.

A história de “Vitalina Varela” já havia sido anunciada em “Cavalo Dinheiro”. Pedro Costa descobriu aquela que seria a sua futura atriz ao procurar uma casa para rodar uma cena daquela obra, num dos bairros periféricos da capital em que ele já trabalha há mais de duas décadas (desde “Ossos”, que se estreou em 1998). Cabo-verdiana de 55 anos, nascida em Figueira das Naus, na Assomada, ilha de Santiago, e a mais nova de oito irmãos, Vitalina Varela casou-se muito jovem, em 1982, com um rapaz da sua terra, Joaquim, que à semelhança de tantos outros emigrou para Portugal com a promessa de um contrato de trabalho como servente de pedreiro. Mas só por duas vezes voltaria o marido a casa. Vitalina foi esperando o seu regresso, ano após ano. Ou um bilhete de avião para Lisboa que nunca chegaria. Esperou quase uma vida inteira. Joaquim morreu a 23 de junho de 2013, foi a enterrar a 27. Vitalina fez tudo o que estava ao seu alcance para chegar a tempo da cerimónia fúnebre, mas necessitava de tirar visto, passaporte, ordem de viagem. Só conseguiu pisar solo português no dia 30. “Vitalina Varela” parte desta história verídica. Que é também um espelho da realidade de tantas mulheres cabo-verdianas que foram ficando à espera no seu país, esquecidas. Por todas elas fala Vitalina.