Pequenas notas para grandes férias

Obrigado por fatores externos a uma involuntária e perversa ociosidade, esta serviu de forma enviesada para acelerar o ritmo de leitura que me levou ao consumo de sete livros em cerca de dois meses. E como estamos em plena mensalidade estival (ainda que por vezes tímida ou, pelo menos, contida) ocorreu-me partilhar algumas dessas leituras com as eventuais leituras que leitoras e leitores possam ter em mente para o período de férias ou para atenuar os efeitos do quotidiano laboral.

Desta forma, permitam-me que nomeie o senhor Donald Ray Pollock, com quem me havia cruzado em tempos, mas que, por esta ou aquela razão, havia olvidado do meu leque de referências. Tentando colmatar essa falha, em verdade vos digo que o senhor em questão ao mundo veio na antevéspera natalícia de 1954, numa pequena localidade do estado norte-americano do Ohio. A mesma localidade lhe deu emprego numa fábrica de papel a cujo labor dedicou mais de trinta anos de uma vida quase a completar 65 natais. Foi justamente a passagem dos anos na geografia de origem que origem deu ao seu primeiro trabalho, editado somente em 2008: “Knockemstiff” é o nome da localidade e o título de um conjunto de contos que desde logo fizeram arregalar de interesse a crítica que havia de recompensá-lo com prémios literários.