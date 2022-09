Os juros estão loucos. E os investidores estão em pânico

O pânico invadiu os mercados financeiros. As bolsas à escala mundial já perderam este mês 5% da sua capitalização, o que aponta para que agosto seja o segundo pior mês do ano depois de maio, quando o Presidente americano Donald Trump resolveu avançar com a segunda grande vaga de taxas sobre as importações vindas da China. O mais importante índice dos mercados de ações, o Dow Jones 30 de Wall Street, registou na quarta-feira a pior sessão de 2019.

No mercado da dívida pública, a situação está de pernas para o ar. Os investidores, em pânico, preferem pagar aos Estados para adquirirem ou manterem títulos de dívida pública emitidos por 19 países. Pagam, ao aceitar uma taxa negativa, em vez de receberem um juro.