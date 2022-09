Já há 90 restaurantes McDonald’s a fazer entregas em casa

Há muito que um restaurante McDonald’s deixou de ser o tradicional ponto de venda de hambúrgueres e batatas fritas ao balcão. Não só há cada vez mais variedade à disposição dos clientes como os pedidos automáticos com serviço à mesa e as entregas em casa têm vindo a aumentar.

São neste momento 90 os restaurantes da cadeia norte-americana em Portugal, de um total de 170, que já levam as encomendas a casa dos clientes. Um serviço que foi lançado no quarto trimestre de 2017 e que faz com que em alguns restaurantes 15% das vendas já sejam feitas através de entregas em casa, explicou ao Expresso Thomas Ko, o gestor que desde setembro de 2018 lidera a McDonald’s em Portugal.