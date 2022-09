O que se passou no país e no mundo

A explosão mortal que aconteceu na passada quinta-feira num laboratório russo afinal foi um acidente nuclear, confirmaram as autoridades russas depois de alguns dias de silêncio sobre as causas da morte de sete cientistas. E não só foi nuclear como, acreditam os Estados Unidos, foi um teste ao novo tipo de míssil que os norte-americanos já sabem que os russos estão a produzir, apesar de, em público, nenhum responsável pela pasta da Defesa ter ainda oferecido qualquer comentário.

O acidente no laboratório de testes nucleares de Nenoksa é possivelmente um dos piores conhecidos desde Chernobyl, embora em menor escala, mas o secretismo à volta da explosão desencadeou uma série de perguntas ansiosas das comunidades perto da base. Por sua vez, Europa e EUA começaram a conduzir as suas próprias diligências e acreditam que o novo programa de desenvolvimento bélico da Rússia pode ter graves falhas tecnológicas, o que o torna menos seguro. Os níveis de radiação na atmosfera dispararam nas horas a seguir ao acidente. A cidade de Severodvinsk, a cerca de 35 quilómetros, registou picos breves de radioatividade duzentas vezes acima do normal.