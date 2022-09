Novos sindicatos independentes já fizeram mais de dez greves

Das duas dezenas de sindicatos que nasceram em Portugal desde 2017 à margem das centrais sindicais (CGTP e UGT), pelo menos cinco já convocaram e realizaram greves. No total, foram pelo menos 12 as paralisações realizadas por estes organismos desde que foram criados. Os enfermeiros e os professores foram os que mais protestaram, representando cerca de 60% das paralisações.

Com quatro greves desde que foi criada em 2017, a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) é a nova entidade independente mais reivindicativa. Uma das paralisações ocorreu em setembro e três em outubro do ano passado, segundo um levantamento feito pelo Expresso.