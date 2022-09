Greve dia 1: Costa a todo o vapor, oposição parada

A decisão de o Governo avançar com a requisição civil para mitigar os efeitos da greve dos motoristas de matérias perigosas foi o culminar de um cenário mais do que anunciado. Apesar de António Costa ter dito repetidamente que essa seria sempre uma solução de recurso, todos os que estiveram envolvidos na preparação do plano de contingência, sabe o Expresso, tiveram, desde o início, uma certeza: a única forma de impedir a escalada do conflito era ter tolerância zero com eventuais atropelos à lei; e os atropelos à lei iam existir. Existindo, era mais uma oportunidade para mostrar força – oportunidades que o Executivo socialista não vai dispensar, sob o risco de abrir precedentes graves para futuras greves.

Era isso mesmo que explicava o Expresso na edição deste sábado: no núcleo duro do Governo existiu e existe a convicção de que esta greve conta com a oposição da generalidade dos portugueses e que a generalidade dos portugueses espera que o Governo dê uma resposta musculada para travar o caos. O plano foi criado a partir dessa perceção e teve várias fases: primeiro, os apelos à negociação; depois, as críticas aos grevistas “irredutíveis” e uma certa personalização do conflito em torno da figura de Pedro Pardal Henriques; por fim, a ameaça do uso da força. Pedro Nuno Santos, o negociador, esteve no primeiro momento. Vieira da Silva e Matos Fernandes, ministros do Trabalho e do Ambiente, protagonizar o segundo momento. António Costa assumiria o terceiro ato.