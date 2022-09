Do prego a fundo ao ponto morto

As buzinadelas incessantes dos camionistas ao início da manhã desta segunda-feira pareciam ditar o ritmo. A moral dos sindicatos dos motoristas das matérias perigosas estava alta, com os apupos e aplausos (mais os primeiros do que os segundos) a saírem em rajada cada vez que um pesado passava ali ao largo. Estavam plantados nessa altura mais de duas dezenas de homens vestidos de colete amarelo na entrada da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima. A memória dos três dias de paralisação em abril, que levou o país ao caos, ajudava a animar as tropas. A presença ininterrupta de Pedro Pardal Henriques no local, que fez várias entrevistas em direto para as rádios e televisões, reforçou a força anímica.

