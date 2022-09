Um animal com bom ar

É raro encontrar um carro que nos surpreende pela diferença. Numa época em que a maioria dos SUV apontam ao conforto e à utilização urbana, o Jeep Wrangler Rubicon assume-se como um puro todo o terreno (TT). Parece saído de um filme e transporta-nos para uma aventura no parque jurássico. Quando peguei no Wrangler sabia o que me esperava: um carro a convidar para seguir por maus caminhos, com rudes pneus TT, dois lugares e uma altura ao solo que torna a maioria dos obstáculos facilmente ultrapassáveis. Nesta nova geração do Wrangler o interior está mais sofisticado. Por dentro e por fora, o carro está sedutor. Prova disso são os olhares e os comentários que provoca.

Se procura um carro para andar 80% em estrada, então o Jeep Wrangler Rubicon não é para si. Mais vale optar pelo Sahara, com quatro portas, um chassis mais longo e pneus TT menos rasgados. No Rubicon, a conversa é outra. Em asfalto, a viagem não é das mais confortáveis e a precisão em curva fica muito aquém do que é habitual. É mesmo assim e nem podia ser doutra maneira. Devo admitir que primeiro estranha-se e depois entranha-se, como escreveu em tempos o Pessoa.