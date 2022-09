Salvini quer ser primeiro-ministro. Vem aí “a campanha mais virulenta da Europa”?

“Este Governo não esteve na praia, esteve a trabalhar de manhã à noite.” A reprimenda é do primeiro-ministro de Itália, Giuseppe Conte, e o destinatário é o ministro do Interior, Matteo Salvini, que está em digressão balnear por várias praias do país. Mas, de tronco nu, entre cocktails e sessões de DJ com direito ao hino nacional, o secretário federal da Liga, partido de extrema-direita, tem agitado como nunca o trémulo Governo de coligação com o Movimento 5 Estrelas (M5E, antissistema). Esta sexta-feira, Salvini não só voltou a pedir novas eleições como anunciou que o seu partido iria apresentar uma moção de censura ao Governo de que faz parte.

Salvini acrescentou que qualquer tentativa de bloquear as suas intenções e dar posse a uma nova coligação de Governo seria “inaceitável”. As sondagens colocam a Liga próxima dos 40% e o M5E reduzido a 15 pontos. “O percurso de Salvini é verdadeiramente impressionante”, confirma Simone Tulumello, investigador do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa. “Ele sabe que o seu sucesso só pode continuar enquanto ele for capaz de subir a parada, por exemplo através da retórica cada vez mais violenta em relação às migrações e à segurança”, acrescenta ao Expresso.