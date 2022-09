Gasolineiras da rede de emergência têm de comunicar nível dos tanques diariamente

Uma das grandes preocupações com a paralisação dos motoristas de matérias perigosas é a garantia de que os combustíveis chegam aos postos de emergência. Esta rede, designada de REPA, tem de ter cuidados especiais: a Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE) obrigou a que cada bomba enviasse informação sobre a capacidade de armazenagem dos tanques de abastecimento, começando às 23h59 desta sexta-feira e enquanto durar a situação de greve.

Esta entidade fiscalizadora revelou, igualmente, que as reservas existentes no país “asseguram o funcionamento da economia nacional e do país, durante 90 dias, sem necessidade de importação ou refinação de produtos acabados, e estão aptas a chegar a qualquer ponto do território nacional através do acionamento do plano de emergência”.