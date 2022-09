Em Lisboa há seis mil trotinetas elétricas, o que é bom para o ambiente. Ou será que não é assim?

As trotinetas elétricas partilhadas surgiram como uma alternativa mais ambientalmente sustentável de deslocação na cidade mas cedo começaram os problemas. Primeiro foi a polémica da velocidade que atingiam ou podiam atingir, depois onde podiam circular e se precisavam de alguma autorização, mais tarde houve a questão do uso ou não de capacete, recentemente foi levantada a questão do estacionamento ao deus-dará, levando à fixação de locais para as estacionar e de multas para quem as abandonar fora desses locais.

O que até agora ninguém pôs ainda em causa foi o facto de não serem poluentes. Se não têm motor de combustão, não têm emissões de carbono e são amigas do ambiente, certo? Um novo estudo vem deitar por terra esta argumentação: considerando as emissões produzidas no fabrico, transporte e manutenção, as trotinetes descem no ranking dos transportes mais verdes na cidade.