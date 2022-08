O que se passou no país e no mundo

O "Correio da Manhã" noticia esta quarta-feira a morte de um bebé de uma mulher grávida, com 32 semanas de gestação, e que teve de ser transferida de Faro para o Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, por insuficiência de recursos no Algarve. Sem querer referir-se ao caso em concreto, o presidente da secção regional Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, lamenta que não tenham sido tomadas medidas para assegurar um funcionamento adequado das maternidades durante o período do verão.

Em declarações à Lusa, o médico obstetra lembra que faltam profissionais no período do verão em todas as maternidades e serviços obstetrícias do sul do país, e refere que a maioria dos obstetras já entregou pedidos de escusa de responsabilidade, o que fará com que as responsabilidades por eventuais acidentes por falta de meios recaiam sobre os responsáveis hospitalares ou mesmo sobre o Ministério da Saúde.