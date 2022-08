O Facebook quer ler a sua mente

“E se pudesse escrever diretamente a partir do cérebro?” A pergunta, lançada em abril de 2017 por Regina Dugan, que na altura liderava o projeto, pretendia dar a conhecer a investigação desenvolvida pelo Facebook na área da neurotecnologia e apontar para um futuro onde seria possível escrever só pelo simples ato de pensar.

É este o objetivo de longo prazo de uma pequena equipa do Facebook Reality Labs: desenvolver uma tecnologia não-invasiva capaz de permitir que as pessoas controlem dispositivos digitais (teclados, óculos de realidade aumentada e outros) apenas com o pensamento. Já no médio prazo, a meta é devolver a capacidade de comunicação a pessoas com deficiência na fala.