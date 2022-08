Mulheres ficaram com quase 90% dos empregos criados no último ano

É caso para dizer que o ano está a ser delas no mercado de trabalho. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta quarta-feira revelam que a criação líquida de emprego em Portugal no último ano beneficiou sobretudo as mulheres.

Os números não deixam margem para dúvidas. Entre o segundo trimestre de 2018 e o mesmo período de 2019, a população empregada em Portugal aumentou em 42,6 mil pessoas. Deste total, 37,4 mil eram mulheres e apenas 5,2 mil eram homens. Ou seja, as mulheres representam 87,8% do total.