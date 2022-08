Desligar: “detox digital” em oito alojamentos livres de wi-fi

Se não se recorda da última vez que esteve mais do que uma hora sem pegar no telemóvel para verificar as mensagens, responder a emails, postar no Instagram ou ver o que os seus amigos andam a fazer no Facebook, talvez lhe apeteça, pelo menos nas férias, desligar. Sem internet – e muitas vezes até sem rede de telemóvel –, estes alojamentos ajudam a desconectar, regressar à natureza e aproveitar a estadia numa experiência de “detox digital”.

Eduarda Santos acredita que “a vida é para voar”, e por isso gosta de “dar asas” aos seus hóspedes. É isso que faz em cada atenção – e são muitas – concedida a quem vem a estes antigos moinhos, hoje um espaço de elogio às coisas boas da vida. Moinhos e casa dos caseiros, com paredes em pedra, onde o branco predomina, são alugados, em conjunto, para duas ou oito pessoas. É uma experiência, mais do que uma estadia, ajudada pelo ribeiro que corre lá em baixo – com um pequeno barco à espera de ser ocupado – e pelas mensagens que nos convidam a ir mais longe e “voar”. Porque a ideia é regressar ao que realmente interessa, ao contacto com a natureza e com quem nos acompanha, a casa, dividida em dois edifícios, não dispõe, propositadamente, de wi-fi. Se estiver a “ressacar” de internet, ligue para a Eduarda e ela revela um pequeno segredo… Desde €245.