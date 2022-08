Como Siza Vieira vai recuperar o centro histórico de Estremoz

Um quarteirão inteiro do centro histórico de Estremoz prepara-se para ser recuperado com a assinatura do arquiteto Álvaro Siza Vieira. O edificado, na sua maioria em ruínas, dentro da muralha da cidade, vai dar lugar a um hotel de charme, designado Casa do Alcaide-Mor, Suites and Villas.

O projeto é promovido pela Barrocas Turismo e Lazer, do empresário Jorge Godinho (antigo presidente da Portucel e ex-administrador da EDP). Tudo começou quando Jorge Godinho decidiu comprar em hasta pública da câmara a Casa do Alcaide-Mor, um edifício do séc. XV classificado como monumento nacional apesar de bastante degradado, com vista a fazer ali um pequeno hotel.