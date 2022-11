Calvário das listas do PSD mantém-se nas maiores distritais (e já vai em dois meses)

Após quase dois meses de negociações com as distritais, a cruzada para fechar a lista de candidatos laranjas a deputados às legislativas de outubro continua em pelo menos quatro distritais. “Tem sido um calvário”, refere fonte de uma distrital nortenha, que aponta como contraponto a eficiência do PS, que encerrou “as listas de rajada”, na noite de terça-feira. A endurecer o braço de ferro com as estruturas locais está a alegada “intransigência” de Rui Rio, líder do PSD, que teima em alargar o número de candidatos a nomear pela direção nacional contra a vontade dos líderes locais.

Entre as distritais que ainda não chegaram a acordo encontram-se algumas das mais decisivas para os resultados do partido nas urnas, em outubro, numa altura em que as sondagens antecipam um cenário minguante dos sociais-democratas face às ascensão dos socialistas, a rasar o terreno da maioria absoluta. Sem acordo à vista, mantém-se a influente distrital do PSD do Porto, liderada por Alberto Machado, que esta terça-feira, apurou o Expresso, se deslocou a Lisboa para mais uma tentativa frustrada de chegar a um compromisso que salvaguarde a representação da região. Neste caso, a direção nacional insiste em nomear mais candidatos para lugares ditos elegíveis do que é tradição no partido, confirmou o Expresso junto de várias fontes. Para já, ninguém cedeu.