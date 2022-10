Portugal prepara novas emissões de dívida de longo prazo. E juros vão atingir novos mínimos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou esta sexta-feira dois leilões de obrigações para a próxima quarta-feira insistindo em emissões de longo prazo a vencerem em 2029 e 2045. O Commerzbank, numa nota desta sexta-feira para os clientes, avança com a forte probabilidade do IGCP realizar uma operação de sindicação na terça-feira da semana seguinte lançando uma nova linha de referência a 30 anos.

Nos dois leilões da próxima quarta-feira, o Estado deverá pagar as taxas de colocação mais baixas de sempre em leilões das duas linhas de obrigações. A 10 anos, ainda no mês passado, o IGCP pagou 0,639%, então um mínimo. No mercado secundário – onde se transacionam os títulos entre os investidores –, as taxas (yields) das obrigações a vencer em 2029 já caíram para um mínimo histórico de 0,278% a 3 de julho, com o ‘efeito Lagarde’ em pleno, depois da decisão da cimeira europeia designar a atual diretora-geral do Fundo Monetário Internacional para suceder a Mario Draghi no Banco Central Europeu (BCE) a 1 de novembro.